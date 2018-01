Acidente na Ayrton Senna deixa dois feridos em estado grave

SÃO PAULO - Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente com dois caminhões no quilômetro 40 da Rodovia Ayrton Senna, na região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 15. A rodovia chegou a ficar completamente bloqueada em direção a São Paulo para o resgate das vítimas, que ficaram cerca de uma hora e vinte minutos presas nas ferragens.

O acidente aconteceu por volta das 7 horas, quando um veículo sem carga bateu contra a traseira de outro caminhão, que transportava calcário. As duas vítimas eram ajudantes e estavam no veículo de trás. O motorista não se feriu. Às 7h45, as três faixas foram interditadas por cerca de 20 minutos para a descida de um helicóptero da Polícia Militar, que ajudou no resgate.

Uma pessoa foi levada em estado grave pelo helicóptero da Polícia Militar até o Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo, por volta das 8h20. A outra vítima foi levada por uma ambulância até o Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar não divulgaram os nomes dos feridos, nem detalhes sobre os ferimentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem ia em direção à capital pela Rodovia Ayrton Senna enfrentou mais de cinco quilômetros de congestionamento na região do acidente. As faixas foram liberadas gradualmente a partir das 8 horas, enquanto uma equipe da concessionário Ecopistas limpava a pista. Às 9h30, a última faixa interditada foi liberada.