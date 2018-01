Acidente na Avenida Rebouças bloqueia a faixa exclusiva de ônibus

Uma pessoa ficou ferida, na manhã desta sexta-feira, 17, após um carro bater em um ponto de ônibus no cruzamento da Avenida Rebouças com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, no sentido bairro, na zona Sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta das 9 horas da manhã.

Segundo a CET, o veículo ocupa a faixa exclusiva de ônibus. A Polícia e o Corpo de Bombeiros também estão no local. Ainda não há informação se a vítima é o motorista do veículo ou um passageiro que estava no ponto.