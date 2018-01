Acidente mata um na Rodovia Fernão Dias

Um acidente envolvendo um caminhaõ e uma carreta, por volta das 22h30 desta quinta-feira, deixou um morto na altura do quilômetro 20 da Rodovia Fernão Dias, sentido SP-MG. Às 2h15, o motorista enfrentava 3,5 mil metros de congestionamento. A pista, que chegou a ser completamente interditada, foi liberada por volta das 3 horas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava parado no acostamento, mas o motorista, Cléber Eustáquio Evangelista, estava do lado de fora, averiguando um problema no veículo. Uma carreta surgiu, beirando o acostamento, e acabou atropelando o caminhoneiro e colidindo contra o caminhão. A vítima de atropelamento, ainda não identificada, morreu no local. A pista ficou completamente interditada e a fila de congestionamento chegou a 7 mil metros. Pouco antes da 1 hora, uma das duas faixas foi liberada e o tráfego começou a fluir lentamente. Texto atualizado às 5h30