Acidente mata um, fere outros 26 e interdita pista da rodovia Castelo Branco

SÃO PAULO - Uma colisão entre uma carreta e um ônibus da Viação Cometa deixou ao menos uma pessoa morta e outras 26 feridas, no começo da tarde desta quarta-feira, 26, na Rodovia Castelo Branco, sentido capital paulista, na região de Araçariguama, interior de São Paulo.

Segundo a concessionária Viaoeste, empresa que administra a rodovia, o acidente aconteceu no km 45, quando a carreta, desgovernada, ficou em L na pista. O ônibus que vinha atrás, com 28 passageiros, acabou batendo no caminhão.

Duas aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar foram acionadas para resgatar as vítimas. Pelo menos quatro feridos ainda estão presos às ferragens.

A rodovia permanecia totalmente interditada por volta das 14h30 e provocava congestionamento até o km 50 da via. Não há previsão para liberação da pista.