Acidente mata um e interdita faixas do Rodoanel

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na manhã desta quinta-feira, 7, em um acidente na altura do km 42 do Rodoanel, na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Às 7h30, a via tinha duas faixas bloqueadas no sentido Imigrantes e 8 km de congestionamento.

Segundo a concessionária SPMar, empresa responsável pelo trecho, o acidente aconteceu às 5h50, e envolveu um caminhão e uma carreta. Duas pessoas ficaram presas nas ferragens, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Itapecerica com ferimentos graves.