Acidente mata um e bloqueia faixa na Ligação Leste-Oeste

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu em um acidente na Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, na tarde desta terça-feira, 20. A faixa da esquerda da via está interditada na altura do Viaduto Jaceguai. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pelo local.

Veja também:

Acompanhe a situação das ruas no Blog do Trânsito

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma Kombi perdeu o controle da direção e bateu em um poste por volta das 14 horas. Ele morreu no local.

Por volta das 15h30, a via registrava 1,2 km de lentidão, no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Vinte e Três de Maio. No sentido Lapa, a via apresentava 1,6 km de morosidade da Avenida Alcântara Machado até a Vinte e Três de Maio.