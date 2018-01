Acidente mata três e deixa feridos na zona leste de SP

SÃO PAULO - Três jovens morreram, entre eles um adolescente, e três ficaram gravemente feridos, sendo dois também menores de 18 anos, no início da madrugada desta terça-feira, 17, após um Citroën C4 Pallas prata, ocupado por seis pessoas, bater violentamente contra um poste na Avenida São Miguel, região da Ponte Rasa, zona leste de São Paulo.

Segundo o funcionário de um posto de gasolina, o motorista do C4 Pallas disputava um racha com o condutor de um Golf. A Polícia Civil não havia confirmado esta informação até as 4 horas. Os ocupantes de ambos os veículos estariam voltando de um partida de futebol society. Ao encostar em um Celta, o rapaz que estava ao volante do Citroën perdeu o controle e bateu contra o poste, que caiu sobre o veículo. Três ocupantes do Citroën morreram no local.

Bloqueio

A Avenida São Miguel foi totalmente liberada às 8h52 desta terça-feira, 17, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Em razão da queda do poste, várias ruas da região estão sem luz, inclusive a Avenida São Miguel. A Eletropaulo informou que o fornecimento de energia será restabelecido após liberação da perícia no local. Não há previsão para o restabelecimento.

Texto atualizado às 10h05.

(Com Julia Baptista, da Central de Notícias)