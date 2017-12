Acidente mata quatro pessoas no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas na batida entre um carro e uma carreta na Rodovia Victor Maida (SP-331), em Tabatinga, no interior paulista, no fim da tarde deste sábado, 21. Depois da colisão frontal, o Fiat Uno e o caminhão despencaram em um barranco. Chovia muito no momento do acidente.

Os feridos são o motorista e o passageiro da carreta que transportava piso. O número de vítimas pode ser maior. "A princípio, pode ter mais vítimas, pois ainda não sabemos quantas pessoas viajavam no carro. Também não sabemos nada sobre o estado do motorista e do passageiro do caminhão", explicou José Oswaldo Simão Garcia, cabo da Polícia Rodoviária de Itápolis.

Guardas rodoviários e bombeiros continuavam no local do acidente na noite de sábado. "Ainda não terminamos a ocorrência. A situação está confusa", completou o cabo. A estrada não precisou ser interditada, mas o trânsito estava lento.