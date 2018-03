Acidente mata quatro pessoas na Rodovia dos Bandeirantes

Um acidente na madrugada deste domingo, 28, matou quatro ocupantes de um automóvel na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, no interior paulista. O veículo em que elas capotou, tendo sido encontrado no canteiro central, na altura do km 45. O carro estava no sentido interior, segundo a concessionária AutoBan.

Ainda de acordo com a empresa, o acidente ocorreu por volta da 0h45 perto do entroncamento com a Rodovia Adalberto Panzan, que liga a Bandeirantes com a Rodovia Anhanguera. Não se sabe as causas que levaram ao capotamento.