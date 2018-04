Acidente mata quatro na Castelo Branco

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta causou a morte de quatro pessoas, na manhã deste sábado, na rodovia Castelo Branco, em São Roque, a 58 km de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, um carro com placas de Pirapora do Bom Jesus entrou na rodovia pela contramão e bateu de frente em uma carreta.

O acidente aconteceu no km 54, próximo da alça de acesso que liga a rodovia ao distrito industrial de Araçariguama. Os policiais acreditam que o motorista do automóvel, uma das vítimas do acidente, enganou-se e tomou a direção errada ao entrar na rodovia. O caminhoneiro, que seguia de São Paulo para Marília, não teve tempo de desviar.

Com o impacto, o motor do carro foi parar atrás do caminhão. Morreram Nilton Reis da Silva Santana, de 21 anos, David Brito dos Santos, 20, José Raimundo dos Santos, 30, e um homem que até o início da tarde não tinha sido identificado. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Roque. As causas do acidente serão apuradas em inquérito policial.