Acidente mata quatro e deixa sete feridos no interior de São Paulo

FRANCA - Um acidente registrado na noite deste domingo, 27, na Rodovia Professor Boanerges Nogueira de Lima (SP-340), entre os municípios de Aguaí e Casa Branca, no interior de São Paulo, deixou sete pessoas feridas e matou outras quatro, incluindo duas crianças.

Tudo aconteceu após um veículo Gol capotar e ser colhido em seguida por outro carro, um Nissan, que ainda atingiu um homem que havia parado para prestar socorro. Dos feridos, três estão internados em estado grave.

Todas as vítimas fatais estavam no Gol e foram jogadas para fora do carro com a colisão. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista. Peritos estiveram no local e o acidente será apurado pela Polícia Civil.