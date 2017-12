Acidente mata quatro da mesma família em estrada do interior

SOROCABA - Uma colisão entre um automóvel e uma carreta carregada com soja causou a morte de quatro pessoas da mesma família, na noite deste domingo, 29, em Capão Bonito, sudoeste do Estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos seguiam em sentido contrário, na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), quando o carro teria tentado uma ultrapassagem.

O motorista da carreta disse aos policiais que ainda tentou evitar a batida, mas foi atingido na lateral pelo carro e perdeu o controle do veículo. A carreta caiu em um barranco e esmagou o carro em que estavam as vítimas.

O motorista do automóvel, de 23 anos, sua mulher, de 21, um filho do casal, de 3, e a avó da criança, de 46, morreram na hora. Os corpos foram retirados das ferragens pela equipe de socorro da concessionária da rodovia.

Parte da carga ficou espalhada pela pista, que permaneceu interditada durante duas horas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapeva.