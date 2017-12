Acidente mata oito pessoas no interior de MG

FRANCA - Serão sepultadas nesta quinta-feira (2) as vítimas do acidente registrado no quilômetro 112 da BR-040, no município de João Pinheiro (MG), no final de terça-feira (31). Oito pessoas perderam a vida e os corpos seriam liberados somente na quarta-feira (1) devido às condições em que ficaram, alguns completamente carbonizados.

Dois carros colidiram e pegaram fogo no desastre, que teve ainda uma motocicleta envolvida. Os detalhes de como tudo ocorreu e quem estaria errado ainda são apurados. Peritos estiveram no local e uma das possibilidades é de que algum dos veículos estaria realizando uma ultrapassagem de forma irregular.

As vítimas morreram na hora e os veículos ficaram no acostamento da pista. Somente uma garota de 6 anos chegou a ser socorrida por um fazendeiro que a tirou antes de o carro incendiar. Ela foi levada com fratura na coluna cervical até o Hospital Municipal de João Pinheiro e, após passar por cirurgia, também não resistiu e morreu.

A menina faz parte de uma família que estava de mudança de Unaí, no Noroeste de Minas, para Patos de Minas, na região conhecida como Alto Paranaíba. No carro em que estava, morreram ainda um irmão dela de 10 anos e a mãe de 38 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Balanço

Os enterros das oito vítimas estão previstos para ocorrer nos municípios de Formosa (GO), Unaí (MG) e Gama (DF). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, desde a última sexta-feira (27) - quando começou a operação voltada ao feriadão de Réveillon, 19 pessoas já morreram nas estradas de Minas Gerais.