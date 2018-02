Acidente mata grávida e 2 motoristas em Jaú Uma mulher grávida e duas pessoas morreram em um acidente na Rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado, em Jaú (SP), ontem de madrugada. O carro em que a mulher de 26 anos viajava, dirigido por seu noivo de 27 e com placa de Barra Bonita, invadiu a pista contrária e bateu de frente em outro veículo, com placa de Jaú. O motorista do segundo carro, de 36 anos, morreu. O filho dele de 9 anos passa bem.