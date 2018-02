Acidente mata engenheiro e deixa duas jovens feridas na Vila Clementino

SÃO PAULO - Um acidente entre um Fiat Pálio preto, ocupado por duas jovens, e um Gol prata, dirigido pelo engenheiro agrônomo Airton Juliano Júnior, de 32 anos, por volta da 1h45 desta madrugada de sábado, 9, na Vila Clementino, zona sul da capital paulista, terminou com a morte do condutor do Gol.

A colisão ocorreu no cruzamento entre a Rua Domingos de Morais e Avenida Doutor Altino Arantes. Segundo o depoimento de uma testemunha, a motorista do Pálio teria desrespeitado o sinal vermelho, atingindo o outro veículo. O engenheiro foi retirado das ferragens em estado grave e levado pelos bombeiros para o Hospital São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

As duas ocupantes do Palio foram encaminhadas para o mesmo hospital e não correm o risco de morte. O local do acidente foi isolado pelos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, da Vila Clementino.