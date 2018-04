Acidente mata dois, fere outros dois e provoca lentidão na via Dutra

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um carro no km 225 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Segundo a Nova Dutra, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu por volta das 7h20 da manhã desta quinta-feira, 3, e provocava lentidão por mais de 10 km no fim da manhã.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito na cidade

O caminhão que trafegava pela pista lateral da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, perdeu o controle da direção, atravessou a pista expressa e colidiu com um carro na pista expressa sentido São Paulo, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Dos cinco ocupantes do carro, dois morreram no local, dois estão ficaram feridos.

Às 11h10, a rodovia registrava tráfego lento, no sentido São Paulo, do km 220 ao 229, pela pista marginal, e do km 212 ao 225, na pista expressa. No sentido Rio de Janeiro, a lentidão, também na pista marginal, era do km 230 ao 223. O caminhão foi retirado da via às 9h30. No mesmo horário, todas as pistas foram liberadas.

Atualizado às 11h10