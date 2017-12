Acidente mata cinco pessoas no interior de São Paulo

Cinco pessoas - quatro da mesma família - morreram na madrugada desta quinta-feira, 22, depois que o Eco Sport que elas ocupavam bateu de frente com uma carreta bitrem que transportava cana, em uma estrada vicinal que liga Valentim Gentil a Magda, no interior de São Paulo. As vítimas, todas moradoras em Magda, voltava da exposição de animais de Fernandópolis, quando o motorista do carro, o comerciante Vandregil de Jesus, 33 anos, tentou uma ultrapassagem proibida, em um aclive.

"Ele estava ultrapassando um caminhão carregado de cana, e quando estava emparelhado, surgiu uma carreta bitrem de transportar cana vindo de frente e ele não teve tempo de se desviar ou recuar", contou o delegado Fabrício Goulart Boschilia. Segundo o delegado, a vicinal é conhecida por receber um grande fluxo desses caminhões das usinas da região. "Talvez àquela hora (1h30) ele pensasse que não houvesse tráfego no trecho". O motorista do caminhão, Wagner Almeida de Moraes, nada sofreu.

A cidade de 3,2 mil habitantes ficou sensibilizada com o acidente. Jesus é de uma família conhecida de comerciantes da construção civil na região. Além dele, estavam no carro sua mulher, Karen Colano de Jesus, de 34 anos; o irmão dela, Kevin Colano, 21; a filha do casal, Keity de Jesus, 14, e uma amiga desta, Diane Soares de Oliveira, de 13.