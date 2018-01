Acidente mata cinco pessoas em Minas

Um acidente entre um caminhão e um carro deixou cinco mortos no km 387 da BR-381, região de São Gonçalo do Rio Abaixo, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal aconteceu ontem, por volta das 16 horas, quando o Fiat Palio derrapou por causa da chuva e foi parar na pista contrária, sendo atingido pelo caminhão. Todas as vítimas eram ocupantes do automóvel e não foram identificadas até as 22 horas. O acidente não prejudicou o trânsito.