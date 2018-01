Acidente mata cinco da mesma família na Raposo Tavares

Cinco pessoas da mesma família morreram na tarde desta quinta-feira, 14, em um acidente no km 71 da Rodovia Raposo Tavares, perto de Mairinque, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo de passeio invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. Entre as vítimas fatais estão dois adultos e três crianças, de 2, 6 e 8 anos. O motorista do caminhão teve escoriações e passa bem.