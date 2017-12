Acidente de trânsito deixa cinco pessoas mortas em Jaboticabal

PRESIDENTE PRUDENTE - Uma batida frontal entre uma picape e um carro de passeio deixou cinco pessoas na tarde deste domingo, 26, na Rodovia José Pizarro, SP-305, em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Morreram os condutores da picape, Gustavo Carnio, e do carro modelo Gol, Irineu F. de Melo, além de três passageiras que viajavam no automóvel: Maria Marta de Souza, Maria de Fátima de Souza e Priscila Maria de Souza.

Eles morreram no momento da batida. "A picape invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o automóvel", resumiu o soldado José Ailton Rosa, da Polícia Rodoviária de Jaboticabal, acrescentando que a picape seguia no sentido de Monte Alto. Os carros acidentados têm placas de Jaboticabal.

O trânsito no sentido de Monte Alto chegou a ser desviado para a retirada dos corpos e dos veículos. No começo da noite, o trânsito já estava normalizado na altura do km 5. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara.