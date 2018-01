Acidente mata 3 e deixa 2 feridos em Barbacena Um acidente de automóvel deixou três mortos e dois feridos graves no km 712 da BR-040, em Barbacena, no sul de Minas, por volta das 16 horas de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e capotou. José Vornei da Silva Coelho, de 40 anos, e Alex Dyego Luna Toledo, de 17, foram socorridos na Santa Casa da cidade. José da Silva Ribeiro, de 60, Danilo Dias da Rocha, de 19, e Leonardo Brandão de Paiva Costa, de 17, morreram.