Acidente mata 2 na rodovia dos Tamoios em Paraibuna

Dois ocupantes de uma moto morreram, às 22h50 de domingo, após serem atingidos por uma picape Ford Ranger preta na altura do quilômetro 34 da pista sentido litoral norte da Rodovia dos Tamoios (SP-099) na cidade de Paraibuna(SP), no Vale do Paraíba, interior do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Agnaldo José Basílio, 37 anos, ao volante da moto, teria realizado uma conversão proibida à esquerda, próximo de um trevo, causando o acidente. O motorista da picape parou alguns metros à frente para solicitar um resgate, mas tanto Agnaldo como o passageiro, um rapaz de cerca de 30 anos, que não portava documentos, já estavam mortos. A pista sentido litoral norte da Tamoios ficou parcialmente bloqueada até a 1h10, mas, como há um trevo na região, o tráfego foi desviado e não houve registro de congestionamento.