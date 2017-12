Acidente interrompe parte da pista da Ayrton Senna

SÃO PAULO - Uma colisão entre um caminhão e uma carreta provocou o bloqueio de duas faixas da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado, 22. Os veículos permanecem no local, no quilômetro 30, sentido interior da pista, um pouco antes do pedágio de Itaquaquecetuba. Há cerca de dois quilômetros de trânsito lento na região.

Conforme a concessionária Ecopistas, ninguém ficou ferido no acidente, que ocorreu por volta das 6h30. As demais rodovias que ligam a Região Metropolitana a São Paulo têm movimento tranquilo neste início de sábado.