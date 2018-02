Acidente interdita três faixas na Marginal Tietê

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três faixas da esquerda da pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, permanecem bloqueadas às 23 horas desta quarta-feira, 20, em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), somente uma faixa da direita está liberada. O desvio está sendo feito pela pista central da Marginal Tietê.

Mais cedo, por volta das 17h30, um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel deixou o tráfego carregado na região. De acordo com a CET, o veículo transportava produtos químicos. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foi acionada para conter o vazamento do produto. Ainda não há informações sobre a substância derramada pelo caminhão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trânsito

Às 21h, a Marginal Tietê ainda apresentava congestionamento intenso. A pista expressa no sentido Castelo Branco entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte do Limão tinha mais de 8 km de lentidão.

A pista central, no sentido Castelo Branco, onde foi feito o desvio, havia 4 km de morosidade entre a Ponte Cruzeiro do Sul e a Ponte do Limão.

A local também tinha problemas da Otto Baumgart até a Ponte do Limão, no sentido Castelo. Eram mais de 4 km de engarrafamento.