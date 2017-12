Acidente interdita rodovia dos Bandeirantes

A pista sentido interior-capital da Rodovia dos Bandeirantes está parcialmente bloqueada desde as 5h45 desta quarta-feira na altura do quilômetro 22, no Jaraguá, na zona norte da capital paulista, em razão de um acidente envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio. Às 6h20, o motorista enfrentava cerca de 2 mil metros de congestionamento. Ninguém ficou ferido com gravidade e a pista deve ser liberada a qualquer momento. O motorista pode acessar a Rodovia Anhanguera pelo Rodoanel, no quilômetro 23, ou na altura do quilômetro 49, em Jundiaí.