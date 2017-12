Acidente interdita pista Sul da Via Anchieta

A pista sul da Via Anchieta está interditada no trecho de serra devido ao tombamento de uma carreta que transportava açúcar, na altura do quilômetro 42. A carga ficou espalhada e a pista teve que ser interditada para limpeza. O motorista sofreu ferimentos leves. Em virtude do acidente, o sistema opera no esquema 5X3, sendo que a descida é feita pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. A subida segue apenas pela pista norte da Imigrantes. Segundo a concessionária Ecovias, a previsão para a liberação total da pista é às 6h.