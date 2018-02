Acidente interdita parcialmente a Raposo Tavares e causa lentidão

Uma colisão entre um caminhão e dois carros deixou a faixa da direita da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, interditada durante a manhã deste sábado, 16. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não houve vítimas e, por volta das 10h40 a pista já estava liberada.

Há lentidão nos dois sentidos da via, afirma a PRE em função da colisão. No sentido capital o congestionamento está entre o km 28 e o km 25, em função da interdição do acidente. Já no sentido oposto, os motoristas trafegam lentamente por curiosidade, afirma a polícia.