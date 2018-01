Acidente interdita os dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt

A Rodovia Régis Bittencourt continua totalmente interditada nos dois sentidos na altura do quilômetro 364, em Miracatu, devido ao tombamento de uma cegonheira no local. Ainda não há informação sobre vítimas.

Segundo a PRF, o veículo transportava cinco carros no momento do acidente, às 11h34, quando o motorista que seguia no sentido capital paulista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou, interditando também o outro sentido da via.

Por volta das 14 horas, a Régis Bittencourt registrava 15 quilômetros de congestionamento, no sentido Curitiba. Em direção a São Paulo, o motorista encontrava 6 quilômetros de lentidão.

A concessionária Autopista Régis e a PRF trabalham para retirar o veículo do local.