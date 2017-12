Acidente interdita Marginal do Tietê e deixa 1 morto e 1 ferido

Um engavetamento deixou uma pessoa morta e uma mulher de 46 anos gravemente ferida na tarde desta segunda-feira, 26, na Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 15h30, na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, cerca de 250 metros após a Ponte do Limão. Três caminhões, um ônibus e um carro se envolveram no acidente, que chegou a interditar duas das quatro faixas da marginal. O bloqueio das faixas, associada ao excesso de veículos, prejudicou o trânsito para o motorista que segueia em direção à Rodovia Castelo Branco. O Corpo de Bombeiros levou a mulher ferida para a Santa Casa. Ela sofreu traumatismo craniano, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Nove equipes dos bombeiros atenderam às vítimas do engavetamento. Em razão do acidente, o trecho da marginal chegou a ser totalmente fechado entre 16h10 e 16h30. Veja também: Especial: como o trânsito parou SP e números da frota Especial: dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Às 17h48, duas das quatro faixas seguiam bloqueadas e o congestionamento atingia 11,9 km na pista expressa, até a Ponte Aricanduva, e 10,7 km na local, até o Hospital Vila Maria. Em toda a cidade, a CET registrava 90 km de lentidão, índice superior à média para o horário. No sentido da Rodovia Ayrton Senna, a pista expressa da Marginal do Tietê apresentava lentidão por 7,7 km, da Rua Azurita até a Ponte da Freguesia do Ó. Na Marginal do Pinheiros, o motorista enfrenta lentidão por 7,4 km no sentido Interlagos, entre as Pontes Engenheiro Ary Torres e do Jaguaré. Texto alterado às 18h10 para acréscimo de informações.