Acidente interdita faixas da Via Anchieta na chegada a SP

Uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente entre motocicleta e caminhão na tarde desta terça-feira, 23, na chegada a São Paulo pela Via Anchieta, perto da Rua Virgínia Cardoso, no bairro Sacomã, na zona sul da capital.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 14h50. As duas faixas da esquerda da via estão interditadas, causando lentidão entre os quilômetros 10 e 14, em São Bernardo do Campo.