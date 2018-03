Acidente interdita faixas da ligação Anchieta-Imigrantes

SÃO PAULO - Um caminhão que transportava sucata tombou na manhã desta segunda-feira, 10, sem deixar feridos, na Interligação Baixada - que liga a Rodovia dos Imigrantes e a Via Anchieta. O acidente ocorreu por volta das 9 horas e não houve queda de carga na pista. As faixas da esquerda e direita estão bloqueadas em Cubatão. No local, o tráfego flui pelo acostamento.

A Interligação Baixada tem 1,8 quilômetro de extensão e liga a Anchieta, altura do km 59, com a Imigrantes, altura do km 62. Às 9 horas, a via registrava tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 70 ao km 65, região de semáforos em São Vicente, por excesso de veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema normal 5x5. A descida é feita pela pista sul da Anchieta e sul da Imigrantes e a subida pela pista norte da Imigrantes e norte da Anchieta.