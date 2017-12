Acidente interdita a Rodovia dos Bandeirantes no sentido do interior

SÃO PAULO - Um acidente com uma carreta bloqueou quatro faixas da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, na região de Jundiaí, na manhã desta quinta-feira, 6. Segundo a Autoban, concessionária que administra a via, as duas faixas que permaneciam interditadas, nesta tarde, foram liberadas às 14h30 e outras duas, mais cedo, às 12h14. O bloqueio no km 47, no entroncamento das Rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera, onde foi feito desvio de tráfego, também foi liberado.

A concessionária, o Corpo de Bombeiros e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estiveram no local do acidente. O veículo transportava hipoclorito de sódio, produto utilizado frequentemente como desinfetante. Uma pessoa também ficou levemente ferida.

Por volta das 12 horas, a Bandeirantes ainda apresentava congestionamento, no sentido do interior. De acordo com a Autoban, havia lentidão do km 62 ao 51, no sentido da capital paulista, por causa da curiosidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a Anhanguera tinha tráfego intenso, na região de Jundiaí, nos dois sentidos, mas era melhor opção.

Pela manhã, ambas as vias estavam com tráfego lento na chegada à capital paulista, por causa do excesso de veículos na Marginal do Tietê.

Outros acidentes. O tombamento de uma carreta provocou a interdição do Rodoanel, no sentido Imigrantes, na altura do km 46, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta quinta-feira. Segundo a SPMar, concessionária que administra os trechos Sul e Leste, o veículo transportava açúcar. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Por volta das 15h30, o motorista enfrentava congestionamento do km 30 ao 46.

A Rodovia Régis Bittencourt também registrou um acidente, no sentido de São Paulo, na região de Serra do Cafezal, em Miracatu, na manhã desta quinta-feira. Duas carretas colidiram no local e houve derramamento de carga na pista. Segundo a Autopista Régis Bittencourt, por volta das 15h30 ainda havia bloqueio no local e o tráfego permanecia lento entre o km 372 e 357.

Pela manhã, um caminhão tombou no canteiro central da Rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, na altura do km 54, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Já não há mais interdições, neste momento.