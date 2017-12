Acidente interdita a Rodovia Anhanguera

SÃO PAULO – A Rodovia Anhanguera está bloqueada, no sentido de São Paulo, na altura do km 15, por causa do tombamento de uma van, nesta tarde de terça-feira, 18. De acordo com a Autoban, concessionária que administra a via, o acidente provocou a interdição da estrada.

A concessinária orienta o motorista a utilizar a Rodovia dos Bandeirantes como alternativa.

Vítima. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para hospital da região, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

