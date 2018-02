Acidente interdita a Rio-Santos e prejudica retorno das praias

CARAGUATATUBA - Um acidente por volta das 17h30 na Rodovia Rio-Santos prejudicou ainda mais a volta dos turistas das praias de São Sebastião e Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Na altura do bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, três veículos e uma motocicleta se envolveram no acidente, que deixou ao menos duas pessoas feridas, que ficaram presas às ferragens. O trânsito ficou interditado e causou fila de três quilômetros no sentido Caraguatatuba/São Sebastião.

A corrida às praias do litoral norte começou logo nas primeiras horas da manhã e provocou lentidão em alguns trechos da Rio-Santos, entre Bertioga e Ubatuba. Os motoristas tiveram dificuldades para trafegar entre Caraguatatuba e Ubatuba. O trajeto, de 50 quilômetros, levou cerca de duas horas para ser concluído. Em dias normais, ele é percorrido em 40 minutos. Entre Caraguatatuba e São Sebastião o fluxo também ficou lento nos acessos às praias.

Em Ubatuba, a Praia Grande registrou congestionamento por causa da travessia de banhistas que se deslocavam para a praia. O motorista não conseguiu desenvolver velocidade superior a 10km/h. O trânsito também foi lento na Praia do Itaguá, onde estão concentrados restaurantes, lojas e cafés. Motoristas não encontraram problemas para chegar às praias do norte, sentido Paraty (RJ). Em Caraguatatuba, a Praia Martim de Sá ficou lotada durante todo o dia e era difícil encontrar vagas para estacionar.

No trecho da Rio-Santos que liga Caraguatatuba a São Sebastião o fluxo começa a ficar lento na chegada ao primeiro bairro de São Sebastião até o centro. O percurso, feito normalmente em 20 minutos, está sendo percorrido em 1h30. "Decidimos sair de Ubatuba para conhecer Ilhabela e já contabilizamos três horas na estrada e ainda teremos que esperar na fila da balsa e acredito que vai demorar pelo menos uma hora", disse o advogado Aristides Nunes Premi, da capital paulista.

Mortes na estrada e no mar. Um acidente ocorrido por volta das 4h da manhã desta sexta deixou um motorista morto e uma passageira gravemente ferida no km 79, trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte. O caminhão em que estavam tombou após bater em um barranco. Uma das pistas ficou interditada por cerca de 1h30, mas não houve congestionamentos, pois o trânsito seguiu no sistema "pare e siga". A vítima ferida foi levada para o pronto-socorro de Caraguatatuba.

Por volta das 18h, um turista morreu afogado na Praia do Perequê-Açu, em Ubatuba. O corpo da vítima não havia sido removido da areia da praia até as 19h.