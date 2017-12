Ônibus arrasta carros e nove pessoas ficam feridas na zona norte de SP

SÃO PAULO - Uma colisão entre um ônibus e ao menos sete veículos deixou nove pessoas feridas na Vila Dom Pedro II, na região de Santana, na zona norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 6. Por volta das 7 horas, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção e arrastou carros e uma van pela Rua Paulo de Avelar, na esquina com a Avenida General Ataliba Leonel, conforme relatos preliminares. Em seguida, o ônibus bateu em um poste e teve a frente totalmente destruída.

Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves. Os bombeiros informaram que cinco dos nove feridos foram encaminhados para atendimento nos hospitais Mandaqui, Pronto-Socorro Nipo-Brasileiro e Geral de Guarulhos.

07h17 Auto x ônibus/van, Rua Paulo de Avelar – Vl Guilherme, 09 Vitm, sendo 09 Vtrs no local. 07 veiculos envolvidos. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 6 de abril de 2017

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam com nove viaturas no resgate das vítimas no local do acidente, que ficou parcialmente bloqueado para a operação. O ônibus envolvido é da linha municipal 179X-10 (Jardim Fontális/Metrô Barra Funda). A suspeita inicial é de que o veículo tenha ficado sem freios ao transitar pela descida da Rua Paulo de Avelar.