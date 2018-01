Acidente fere 2 e bloqueia Ligação Leste-Oeste na Bela Vista

Duas das quatro faixas de rolamento da Ligação Leste-Oeste, no sentido Penha-Lapa, estão bloqueadas desde à 1h45 desta quinta-feira, 200 metros após o acesso à Avenida Vinte e Três de Maio, próximo da Praça Pérola Byington, na região da Bela Vista, área centro-sul da capital paulista. No local, envolveram-se num acidente um Peugeot prata, um Mercedes Classe A prata de Santo André e um Fiat Idea grafite. O ocupante do Peugeot e o do Fiat Idea, tiveram de ser retirados das ferragens pelos bombeiros. Uma mulher que ocupava o Mercedes saiu ilesa. De acordo com ela, os três carros trafegavam no sentido Lapa-Penha da via quando o motorista do Peugeot provocou o acidente. "Eu e o Idea estávamos andando um ao lado do outro. Daí ele (Peugeot) bateu na minha lateral, esmagou a gente e nos jogou para a pista no sentido contrário. Ele tentou fugir na contramão, e nessa fuga bateu de novo no Idea, daí perdeu o controle do veículo", contou a motorista. O Peugeot só parou cerca de 200 metros depois. De acordo com a motorista do Classe A, ele seguia em alta velocidade. Mesmo com duas faixas bloqueadas, o trânsito na região não apresentava problemas, não só pela sobra de duas faixas para uso dos motoristas como pelo horário do acidente, que será registrado no 05º Distrito Policial (Aclimação). (Colaborou Daniela do Canto, do Jornal da Tarde)