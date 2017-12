Acidente fere 1 e causa lentidão no Rodoanel Mário Covas

Um caminhão e um guincho se chocaram na tarde desta segunda-feira, 26, no Km 12 do Rodoanel Mário Covas, no sentido Perus. Segundo a concessionária administradora da via, o acidente ocorreu às 14h24, na pista interna. Uma pessoa se feriu gravemente e foi socorrida por um helicóptero Águia da Polícia Militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas teriam se machucado levemente. Duas das quatro faixas do Rodoanel foram interditadas, o que, às 15h30, gerava lentidão por 1 km. Nas vias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, a circulação era normal, sem registro de acidentes graves.