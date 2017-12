Acidente fecha pista expressa da Marginal Pinheiros durante toda a manhã

Um acidente entre dois caminhões na Marginal do Pinheiros às 23 horas da quarta-feira, 11, causou congestionamento acima da média durante toda a manhã desta quinta, 12. A Companhia de Engenheria de Tráfego (CET) fechou a faixa da esquerda na pista expressa, próximo à Ponte Engenheiro Ary Torres, que faz ligação com a Rodovia dos Bandeirantes. Até o meio-dia, funcionários da CET ainda esperavam a chegada do guincho da companhia para fazer a retirada dos caminhões.

A colisão comprometeu a fiação elétrica no local e, por medida de segurança, a Eletropaulo foi acionada para desligar a rede de energia durante a retirada dos veículos. A empresa informou que está à disposição da CET desde a noite de ontem. "Para minimizar o impacto de distribuição de energia aos seus clientes, só fará o desligamento quando o guincho da CET estiver no local e preparado para a operação," informou a Eletropaulo por meio de nota.

Não há previsão de horário para que a pista seja desocupada. De acordo com a companhia de tráfego, não houve vítimas. Os motoristas foram encaminhados ao 89° DP, no Morumbi, e já foram liberados.