Acidente fecha Av. Amador Bueno e deixa um ferido na Penha

A Avenida Amador Bueno da Veiga, na Penha, está interditada na manhã desta quarta-feira, 20, por causa de um acidente entre dois ônibus. Uma pessoa ficou ferida no acidente, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhe a situação no blog

Um dos ônibus já foi retirado e o outro aguarda um guincho para a remoção. Um poste e um ponto de ônibus foram atingidos no acidente. A avenida é uma das principais do bairro e a situação do trânsito é complicada nesta manhã. O trânsito está bloqueado nos dois sentidos.