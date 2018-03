Acidente fecha acesso do Rodoanel por 8h

O tombamento de um caminhão interditou ontem por quase oito horas uma entrada do Rodoanel Mário Covas para a Rodovia Castelo Branco, na altura do km 15, no sentido interior, em Barueri, na Grande São Paulo. Uma pessoa ficou ferida levemente.

O acidente aconteceu por volta das 6 horas, quando um caminhão que transportava um contêiner com óleo vegetal tombou ao fazer uma curva. Um outro veículo da transportadora chegou ao local por volta das 11h30 para fazer o transbordo do produto. O caminhão tombado foi retirado do local por volta das 12h20, quando começou a limpeza da pista.

Por causa do tombamento, a entrada para a Castelo Branco foi interditada. Por volta das 10 horas , o trecho registrou congestionamento de 20 quilômetros. Às 12 horas, a lentidão era de 6 quilômetros. Segundo a polícia, a velocidade do veículo pode ser o motivo do acidente. No local, o limite é de 50 km/h.

Segundo a CCR, concessionária que administra o Rodoanel, a entrada foi liberada às 14h05, após a limpeza da pista.