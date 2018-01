Acidente envolvendo três carretas deixa um morto na Castello Branco

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O motorista de uma das carretas envolvidas em um grave acidente, na madrugada desta quinta-feira, 10, na Rodovia Castello Branco, na região de Itapevi, morreu, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Um policial rodoviário também ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 5h30, na altura do km 34, sentido São Paulo, quando uma carreta foi parada pela fiscalização da Polícia Rodoviária. O veículo estava estacionado no acostamento quando o motorista de um caminhão perdeu o controle e bateu na carreta, atingindo também a viatura do policial.

O motorista da carreta e o policial, que estavam do lado de fora dos veículos, foram atingidos. O condutor da carreta morreu no local e o policial sofreu ferimentos leves, segundo a PRE.

Após a colisão, outro caminhão carregado com carga de placas de madeira também acabou batendo nos veículos. A carga dos veículos ficou espalhada pela pista.

As faixas de rolamento foram todas liberadas às 7h30, segundo informações da concessionária Viaoeste. No local, o congestionamento seguia até o km 42.

Bandeirantes

O trecho da pista principal da Rodovia dos Bandeirantes, na região de Limeira, interior de São Paulo, sentido Interior, continuava totalmente interditado por volta das 7h30 desta quinta-feira, 10, após um acidente envolvendo um caminhão carregado com engradados de cerveja.

Segundo a concessionária Autoban, ninguém ficou ferido e ainda não há previsão para a liberação total da via. Por conta da chuva, ainda não é possível saber se haverá condições para destombar o caminhão, que ocupava a via na altura do km 155 desde às 6 horas.

Os motoristas estão sendo desviados para a pista marginal. Funcionários da AutoBan estavam colocando serragem na pista, por conta do derramamento do óleo do caminhão.