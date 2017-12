Acidente envolvendo três carretas deixa 2 mortos na Dutra

Um acidente envolvendo três carretas e uma motocicleta deixou dois mortos e interditou a pista da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, no km 161, em Jacareí. As colisões ocorreram por volta das 18h20 desta sexta-feira, 23.

O tráfego está sendo feito pelo acostamento e há lentidão em dois trechos: do quilômetro 166 ao 161 e do 159 ao 156. A NovaDutra e a Polícia Rodoviária Federal estão trabalhando na remoção dos veículos, mas não há previsão para liberação das pistas.

Às 16h20, um engavetamento envolvendo quatro carros, na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, deixou a pista da direita e o acostamento interditados até às 19h desta sexta-feira. Não houve feridos e o local, região de Taboão da Serra, teve congestionamento de 6 quilômetros.