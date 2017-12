Acidente envolvendo caminhões deixa um morto na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um acidente com morte, ocorrido às 23 horas de quinta-feira, 14, envolvendo duas carretas, dois caminhões-baú e uma Kombi provocou cerca de 2,5 quilômetros de congestionamento e o bloqueio de três das quatro faixas da pista expressa sentido Castello da Marginal do Tietê, junto à Ponte Velha Fepasa, na zona oeste de São Paulo. A pista foi totalmente liberada às 5h10 de sexta-feira, 15.

Segundo Luís Ricardo Rosa, de 33 anos, motorista de uma das carretas, carregada com tanques vazios de veículos, e Valmir Antonio Correia, 50, condutor de um dos caminhões-baú, que transportava produtos diversos, o acidente foi provocado pelo motorista de um segundo caminhão-baú, de cor vermelha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luís e Valmir afirmaram que o condutor do caminhão vermelho estava na faixa da direita e, após aparentemente se perder na bifurcação sob a ponte, resolveu parar na pista e mudar para a faixa da esquerda. Valmir brecou de forma brusca para evitar a colisão e a Kombi, que vinha logo atrás, atingiu em cheio o caminhão.

O mesmo ocorreu com Luís, que acabou atingindo a Kombi. O ajudante da Kombi, um senhor de 59 anos, morreu no local, e o motorista foi levado ao Hospital das Clínicas. "Após o acidente, o rapaz do caminhão-baú vermelho olhou para atrás, viu o acidente que tinha provocado e fugiu", disse Luís, que, como Valmir, seguia para Curitiba (PR).