Acidente entre veículos deixa um morto na Grande SP

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após uma colisão frontal entre dois veículos acontecer no final da noite de sábado, 24, na cidade de Mauá, região metropolitana de São Paulo. Um óbito foi constatado no local e a outra vítima, apenas com escoriações, foi encaminhada ao pronto socorro mais próximo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado de resgate foi feito por volta das 23h30 por um transeunte que passava na área do acidente. As primeiras informações relataram duas vítimas presas nas ferragens e incêndio em um dos veículos. Três viaturas foram encaminhadas à Estrada de Sapopemba, 1000, entre os municípios de Mauá, Guaianazes e Ribeirão Pires.

23h38 Colisão de Carro x Auto, Estrada Sapopemba, 1000 – Maua. 2 Vítms, presas nas ferragens, um dos veículos pegaram fogo, 3 Vtrs a caminho. Aguardamos mais detalhes da ocorrência. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 25 de fevereiro de 2018

No local, os bombeiros confirmaram apenas uma vítima presa nas ferragens e não encontraram foco de incêndio em nenhum dos veículos.

Atualizando Oco de Colisão de Carro x Auto, Estrada Sapopemba, 1000 – Maua. Houve a necessidade da Unidade de Suporte Avançado pelo local, 1 Vímt presa nas ferragens, confirmado pelas equipes no local que nenhum dos veículos estão pegando fogo.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 25 de fevereiro de 2018

A Unidade de Suporte Avançado (USA) precisou ser acionada e identificou o nível 3 da escala de coma Glasgow, que mede o nível de consciência e a gravidade das lesões cerebrais do paciente. A medida mínima é 3 e a máxima, que indica normalidade nas funções cerebrais, é 15. A vítima fatal era um homem.

Atualizando Oco de Colisão de Carro x Auto, Estrada Sapopemba, – Mauá. Confirmado, 2 Vítms, sendo 1 Vítm, Masc, infelizmente constatado óbito pelo local, enquanto a 2º Vítm, com escoriações pelo corpo, transportada ao PS Nardine. #193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 25 de fevereiro de 2018

Segundo informações do Corpo de Bombeiros as duas vítimas estavam no mesmo carro. Quem estava no outro veículo teria sofrido apenas perdas materiais.