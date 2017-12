Acidente entre van escolar e caminhão fere 13 na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Treze pessoas ficaram feridas nesta manhã, após uma van escolar colidir contra um caminhão na esquina da Rua Roberto Selmi Dei com a pista sentido bairro-centro da Estrada do M'Boi Mirim, na região do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Segundo os bombeiros, a maioria dos passageiros eram crianças, mas os ferimentos não foram graves.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da pista, bloqueadas desde às 6h10, foram liberadas duas horas depois. Após o atendimento às vítimas, a perícia foi acionada.

Atualizado às 11h22 para atualização de informação