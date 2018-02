Acidente entre três veículos deixa dois feridos no Morumbi

SÃO PAULO - Um acidente de trânsito na pista expressa da Marginal dos Pinheiros deixou dois feridos na madrugada desta quinta-feira, 22, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Um dos veículos era um carro de luxo, que estaria em alta velocidade.

O acidente ocorreu por volta das 3 horas e envolveu dois carros e um pequeno caminhão que transportava galões de água, que ficaram espalhados pela via. Os motoristas do carro de luxo e da caminhonete tiveram ferimentos leves, sendo que o primeiro foi socorrido ao Hospital das Clínicas e outro foi encaminhado para o Hospital Universitário.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu no sentido Interlagos, pouco antes da ponte Octávio Frias de Oliveira. O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas para atendimento na via, próxima à Rua Pedro Avancine.

Imagens do Hora 1, da TV Globo, mostram que um dos carros era uma BMW, carro de luxo que estaria em alta velocidade. Os carros capotaram, e a pista ficou pouco mais de uma hora interditada, segundo a CET informou pelo Twitter, e foi liberada por volta das 4h30. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o acidente.

Morte no Morumbi. Nesta quarta-feira, 21, um jovem morreu baleado em em um ponto de ônibus na Marginal dos Pinheiros. Reinaldo Souza Arouche, de 20 anos, tinha acabado de sair do serviço.

Ele estava no ponto de ônibus, quando foi abordado por dois indivíduos de moto. A vítima estava com fones de ouvido, sendo surpreendida pelos assaltantes. Em seguida, entrou em luta corporal e levou quatro tiros.

