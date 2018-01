Acidente entre táxi e carro alegórico deixa 4 feridos em São Paulo

SÃO PAULO - Quatro pessoas ficaram feridas após a colisão entre um táxi e um carro alegórico na Avenida Olavo Fontoura, em Santana, zona norte de São Paulo, na altura do sambódromo do Anhembi.

O acidente aconteceu por volta de 2 horas. Um táxi que seguia no sentido Santana colidiu com um carro alegórico da Vai-Vai. Dois ocupantes do veículo ficaram feridos e duas pessoas foram atropeladas. Elas foram levadas ao pronto-socorro da Santa Casa, na região central, que não forneceu detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o carro alegórico não tinha autorização para andar na via no momento do acidente. O pedido tem de ser feito com antecedência na Prefeitura.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 4 horas, a via seguia bloqueada. Funcionários da CET aguardavam a equipe de perícia para liberar o fluxo para veículos.