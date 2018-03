Acidente entre ônibus e trem mata nove em Americana

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Nove pessoas morreram e 17 ficaram feridas após um ônibus municipal e um trem de carga colidirem no centro de Americana, interior paulista. O ônibus foi atingido em cheio pela composição em uma passagem de nível e arrastado por cerca de 100 metros. Entre os mortos está a assistente social da Secretaria de Saúde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo testemunhas, o motorista tentou cruzar os trilhos logo atrás de um carro, mas não teve tempo. Havia um segundo trem parado em outra linha férrea e parte do ônibus acabou esmagada entre as duas composições. O coletivo pertence à Viação VCA e fazia a última viagem do trajeto Mathiense - Antonio Zanaga.

Seis passageiros morreram na hora e três, no pronto-socorro municipal, onde estão internadas as outras vítimas. O maquinista não sofreu ferimentos, mas entrou em estado de choque.

O motorista do ônibus, Alonso de Carvalho, 50 anos, fraturou o pé e um braço e sofreu escoriações. Segundo Érico Henrique de Oliveira, 19 anos, seu enteado, ele disse que a sirene tocou quando o ônibus estava no meio da travessia e não havia ninguém na guarita da passagem.

Já Juarez Correia, coordenador de operações da América Latina Logística (ALL), proprietária da composição, afirmou que o maquinista acionou corretamente o sinal sonoro e que e as luzes e o alarme da passagem funcionaram corretamente. A empresa abrirá sindicância para apurar o ocorrido.

A composição tem quatro locomotivas e 77 vagões, cada um pesando 100 toneladas, e levava milho, soja e açúcar para o Porto de Santos.

(Com informações da Reuters)

Texto atualizado às 10h40.