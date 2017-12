Acidente entre ônibus e micro-ônibus deixa 15 feridos em SP

Micro-ônibus e ônibus se envolveram em acidente em Pirituba nesta terça. Foto: André Lessa/AE

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um micro-ônibus e um ônibus em Pirituba, na zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu no começo da manhã desta terça-feira, 13, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no número 10.535. Por causa do acidente, o trânsito estava complicado na avenida.

O micro-ônibus da Transcooper, que fazia a linha Perus-Parque Residencial Lapa, bateu na traseira do ônibus da Viação Santa Brígida, do trajeto Cidade D'Abril-Terminal Piritiba, por volta das 8 horas.

Oito equipes do Corpo de Bombeiros e um helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, foram acionados para o local para socorrer os feridos. O Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) informou que ao menos duas pessoas foram levadas para o pronto-socorro de Pirituba.