Acidente entre ônibus e carro deixa cinco feridos na Casa Verde, zona norte de SP

SÃO PAULO - Cinco pessoas, entre elas um bebê de menos de 5 meses, ficaram feridas, por volta das 23 horas de terça-feira, 4, num acidente envolvendo um Fiat Uno e um ônibus da Viação Santa Brígida no cruzamento entre as ruas Saguairu e João Rudge, na Casa Verde, zona norte da capital paulista.

Segundo as informações preliminares, no local do acidente não há semáforo, porém o motorista do Fiat não teria respeitado a preferência do fluxo de veículos da via que cruzava e acabou atingido pelo coletivo, prefixo 11124, de linha 9301/10 (Terminal Casa Verde - Largo do Paiçandu).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu dois ocupantes do Fiat. Aline da Silva, de 25 anos, e Diego (nome completo e idade não fornecidos), foram encaminhados ao pronto-socorro Santana. Já os bombeiros atenderam três das pessoas que estavam no coletivo.

A adolescente Larissa, de 16 anos, e André Seichin, de 19 anos, foram levados para o pronto-socorro de Santa Casa. O bebê foi encaminhado para o pronto-socorro infantil do Mandaqui. O acidente será registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.